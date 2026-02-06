Conductor arrastra a mujer policía varios metros para evitar detención, ZMG de noche

Una oficial de la Comisaría de Tlaquepaque resultó lesionada tras una peligrosa maniobra de un conductor que intentó evadir a la justicia en la Avenida Cristóbal Colón. Los hechos ocurrieron durante una inspección preventiva a un vehículo rojo. Al detectar que el conductor, un hombre de 36 años, presentaba aliento etílico, los oficiales ampliaron la diligencia.

Ante el temor de ser sancionado, el sujeto aceleró bruscamente sin permitir que la oficial descendiera o soltara la unidad, arrastrándola por varios metros. La gendarme, desde el interior y en pleno movimiento, logró pedir apoyo vía radio. Sus compañeros interceptaron el auto en el Anillo Periférico Sur, a la altura de la colonia Santa María Tequepexpan. El conductor y su acompañante, una joven de 23 años, fueron detenidos , mientras que la oficial fue trasladada a la unidad Marcos Montero, con lesiones en una de sus piernas.

Tragedia al volante: Muere hombre tras sufrir infarto en Zapopan

La muerte sorprendió a un automovilista de entre 35 y 40 años mientras circulaba por la Avenida Santa Margarita, al cruce con Avenida Aviación, en la colonia Jardín Real. Elementos de la policía de Zapopan localizaron un vehículo encendido y montado sobre el muro de contención divisional; al acercarse, encontraron al conductor recostado sobre el volante sin responder a los llamados.

Paramédicos de la Cruz Verde confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Según los primeros indicios, el conductor habría sufrido un infarto fulminante mientras manejaba, lo que provocó que perdiera el control y se estrellara contra la infraestructura vial. La zona fue acordonada para el resguardo de indicios mientras el Servicio Médico Forense (Semefo) realizaba el levantamiento del cuerpo.

Balean a trabajador durante intento de asalto en gasolinera

Un violento intento de atraco dejó a un joven herido en la colonia Paraísos del Colli, en Zapopan. El incidente tuvo lugar en la gasolinera ubicada en el cruce de Avenida Las Torres y Ejido del Colli. Un sujeto a bordo de un vehículo exigió el dinero de las ventas a una de las despachadoras.

Al percatarse del peligro, un compañero de la trabajadora, de 23 años, intentó intervenir para defenderla; sin embargo, el agresor detonó su arma de fuego, impactando al joven a la altura de la clavícula. El delincuente huyó de inmediato, dejando un casquillo percutido en el sitio como evidencia. La víctima fue trasladada de urgencia a la Cruz Verde Las Águilas, donde su estado de salud es monitoreado, mientras que la policía municipal mantiene un operativo en la zona para localizar al responsable.