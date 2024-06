¡Sin piedad! Acribillan a indigente en Zona Metropolitana de Guadalajara

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, durante la noche del martes 25 de junio y la madrugada del miércoles 26 de junio, se registraron diversos acontecimientos a los que Fuerza Informativa Azteca les dio seguimiento, desde un indigente ejecutado, hasta una mujer que perdió a su bebé por negligencia, aquí te contamos lo más relevante que no te debes perder para amanecer informado de la mejor manera.

21:30 HORAS

En la colonia Universitaria, en Guadalajara, un hombre que apenas llegaba a su domicilio fue interceptado por dos sujetos fuertemente armados, los cuales pretendían consumar un robo a casa-habitación, los hechos se registraron en la calle Justo Corro y Carlos Fuero.

El afectado opuso resistencia y los delincuentes utilizaron un arma de fuego, con la cual le dispararon de manera directa y a sangre fría.

Datos preliminares por parte de técnicos en urgencias médicas indicaron que la víctima de aproximadamente 40 a 45 años presentó un impacto en el muslo derecho, los ampones escaparon con las manos vacías.

Los delincuentes, tras detonar el arma de fuego, llamaron la atención de los vecinos, y no tuvieron más remedio que escapar a bordo de un vehículo, la zona fue acordonada por elementos policiacos para llevar a cabo la indagatoria correspondiente.

23:10 HORAS

Una agresión a balazos se consumó al oriente del municipio de Guadalajara, fue la colonia Cuauhtémoc, donde un hombre fue atacado a tiros, la víctima, en situación de calle, fue localizada sobre el cruce de las calles Pablo Valdés y Esmirna.

Datos preliminares indicaron sobre un reporte de detonaciones de arma de fuego, donde se indicaba de varias personas lesionadas por arma de fuego; sin embargo, al llegar, únicamente se encuentra en el camellón a una persona en situación de calle lesionado con impacto de proyectil de arma de fuego; la víctima dormía en esta choza improvisada cuando fue sorprendido por una lluvia de balas.

Tras arribar al lugar, ya se encuentra sin signos vitales, tiene la cara cubierta y presenta manchas hemáticas sobre el cráneo, es un masculino, se desconoce la edad, ya que tiene unas bolsas y ropa en su rostro.

La víctima fatal contaba con una edad aproximada a los 50 años, a decir de los vecinos instalaba su vivienda improvisada en distintos puntos, de los agresores únicamente se sabe escapar a bordo de un vehículo.

02:00 HORAS

Una mujer de 21 años de edad perdió la alegría de recibir a su segundo hijo. Desde la mañana del martes inició con contracciones, por lo que se desplazó del municipio de El Salto, a Guadalajara, para ser ingresada al hospital civil, pero la suerte no la acompañaba.

La joven Fernanda explicó su situación, señalando que con 41 semanas de embarazo, su fuente se rompió. Ante esta situación, acudió a diferentes sanatorios para dar a luz al nuevo miembro de la familia; sin embargo, la negligencia y el presunto sistema precario del sistema de salud mexicano provocó que toda la ilusión se esfumara.

“En el hospital civil nuevo me dijeron que traía seis de dilatación y me mandaron a mi casa, cuando se supone que me deberían de haber ingresado, y en el viejo no tiene lugar, aquí tampoco y me dicen que me pasan, pero que no tiene nada”, explicó la afectada.

Fernanda y su esposo, recorrieron tres hospitales sin obtener respuesta de atención, llegaron a la maternidad infantil López Mateos, en la colonia Moderna de Guadalajara, ahí rompió la fuente y comenzaron cada vez más graves las contracciones, ante la negativa de atención solicitó la intervención de policías municipales.

“Les estoy diciendo que mi bebé ya no se mueve, que estoy tirando líquido y aun así hablan de mala manera, me dicen que no me van a pasar”, detalló la afectada.

Finalmente, policías de Guadalajara dialogaron con el personal médico del hospital para que la mujer fuera atendida.

La joven pareja es vecina de la colonia el Mirador, en el municipio de El Salto, son de bajos recursos y el ir y venir de un hospital a otro, los dejó sin recursos económicos.