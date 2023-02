En el Zoológico de Chilpancingo presuntamente sacrificaron animales

Fuertes son las acusaciones en contra del exdirector del Zoológico de Chilpancingo, Rubén Nava, está acusado presuntamente de cocinar cuatro cabras pigmeas que se usaron para la celebración de fin de año en el pasado mes de diciembre, así lo declaró el Jefe de Departamento de Vida Silvestre, Fernando Ruiz:

” Esos 4 ejemplares fueron sacrificados y cocinados en las instalaciones del mismo zoológico y fueron utilizadas como comida en el festejo de fin de año, pasado, esto consta según información de personal del mismo zoológico, y que además hay que hacer hincapié y pone en riesgo la salud de los consumidores que no eran animales aptos para el el consumo humano “

Dentro de las acusaciones, también están la de la venta de más ejemplares, entre ellos 4 watusis y una cebra en 65 mil pesos, así como algunas irregularidades con el manejo de especies al interior del zoológico

Por su parte Gael, uno de los visitantes al zoológico declaró que esos animales sí estaban ahí, y ahora no se sabe nada de ellos:

” Sí, de hecho sí, vine varias veces al zoológico y si los alcancé a ver, ahorita de echo acabo de salir y dijeron que dejaron uno pequeño ¿no? Y está solo ahorita, Sí, pero si los llegué a ver a la cebra y a los watusis “

#Guerrero | Organizan festín en el zoológico de #Chilpancingo: ¡COCINARON A LAS CABRAS! 😳



Fueron los mismos trabajadores quienes confesaron lo que pasó cuando se realizaba una auditoria en el lugar; varios animales han "desaparecido".



El reporte de Uriel Bello. pic.twitter.com/eiZDoz3ar0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 1, 2023

El exdirector del Zoológico de Chilpancingo se defiende

Tras las acusaciones en su contra, Rubén Nava, se defendió y dijo que no fueron cabras, sino chivos los que comieron en la celebración de fin de año, y que no fueron los que pertenecían al zoológico de la capital guerrerense:

” No pues claro que hubo fiesta, pero el que nos hayamos comido unos chivos, unos chivos, no significa que fueron los del zoológico, es totalmente falso, fueron chivos no fueron cabras “

Además dijo que las acusaciones tienen más tintes de revanchismo político, y que los otros animales los watusis y la cebra fueron intercambiados legalmente por equipo necesario para el zoológico, aunque al ser cuestionado del destino de estos no quiso dar detalles de donde están.

” No sé como, mira. No te puedo dar datos, sobre eso, por que tú me estas pidiendo que los exhiba no voy hacer eso

-Pero ya son públicos

- Sí pero si ya son públicos entonces ya lo sabes

-¿Fue a un particular o a un zoológico?

- sí, son comercializadoras particulares que se dan y que están debidamente legalizadas “

La investigación sigue su curso

Fue el pasado 12 de enero, luego de que cambiara la administración del zoológico que se dio a conocer la desaparición de ejemplares, por su parte la Secretaría de Medio Ambiente informó que luego de revisar los documentos tras la entrega recepción del Zoológico de Chilpancinco, en estos no hay transparencia en el destino de los animales, por su parte la actual administración del también llamado pulmón verde de la capital guerrerense se limitó a dar declaraciones y dijo serán autoridades correspondientes las que den un veredicto a esta situación, estas fueron las palabras de Ángel Almazán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

” Las indagatorias continuarán a cargo de la PROFEPA, es decir es la procuraduría federal de protección al ambiente, al respecto , se detalla de los hechos sobre puestos intercambios y desaparición de animales así como presuntos desvíos de recursos públicos ya fueron turnados a la secretaría de contraloría de transparencia gubernamental del estado “

Violaron leyes de Vida Silvestre y Bienestar Animal

La contraloría y trasparencia gubernamental del estado, advirtió que son al menos 8 faltas las cometidas por la pasada administración que violan las leyes de vida silvestre y bienestar animal y que podrían configurarse en delitos como negligencia médica y tráfico ilegal de animales está última por el destino incierto de 4 watusis y una cebra, señaló que se agotarán las investigaciones y en caso de salir positivas las acusaciones, el tema podría llegar hasta autoridades de la fiscalía del estado.