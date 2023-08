Con solo 2 ingredientes, haz la crema antiarrugas para mujeres mayores de 50 años

La presencia de ellas en nuestro rostro, es algo con lo que no todas las personas pueden lidiar. Es sabido que, muchos recurren a intervenciones quirúrgicas para que esto no aparezca, otras que no pueden solventar ese gasto, buscan opciones. Por eso, aquí te contamos cómo utilizando solo 2 ingredientes puedes hacer la crema antiarrugas para mujeres mayores de 50 años.

Esto es un suceso inevitable que se hace presente a medida que va pasando el tiempo. Así como en nuestra cabellera aparecen canas, en la cara van apareciendo arrugas, la realidad es que este proceso natural no se puede revertir.

Programa 07 marzo 2023 Parte 1 | Ponte Bonita: Maquillaje con hojuelas.

Te puede interesar: Conoce el suero casero para quitar las arrugas de la cara en mujeres mayores de 50 años

¿Cuáles son los 2 ingredientes con los que puedes hacer una crema antiarrugas para mujeres mayores de 50 años?

Los garbanzos son lo primero. Aquí el beneficio radica en que son ricos en proteínas y minerales, ayudan a fortalecer la piel y estimulan la producción de colágeno y, esto reduce la aparición de arrugas y líneas de expresión.

Por otra parte, el arroz cuenta con antioxidantes y vitaminas que nutren la piel y promueven la regeneración celular para ayudar a mantenerla suave y joven.

Para realizarla, simplemente se necesita de un cuarto de taza de arroz cocido, media taza de garbanzos.

Ahora bien, en un procesador de alimentos o licuadora se agregan los garbanzos y el arroz cocidos junto con 200 mililitros de agua; luego se vierte la mezcla en un colador fino para eliminar cualquier grumo o impureza; la pasta resultante se pone en una cacerola pequeña y se calienta a fuego lento; mueve constantemente hasta que alcance una consistencia similar a la de una pomada, y finalmente deja enfriar la crema antiarrugas antes de transferirla a un frasco de vidrio limpio y hermético.

También te puede interesar: Prepara el remedio natural más barato para eliminar las arrugas de la cara

Para aplicarla, se debe limpiar el rostro con suavidad, antes de poner la crema antiarrugas. Después, se debe tomar una pequeña cantidad y aplicar con movimientos circulares ascendentes en tu rostro y cuello, impidiendo el área de los ojos. Se recomienda el uso preferiblemente por la noche antes de dormir para permitir que los ingredientes actúen, mientras descansas.