Estos son los 4 alimentos que DEBES EVITAR comer antes de ir a dormir si no quieres tener calor por la noche

Una de las razones más comunes al momento de tener un mal descanso por las noches puede ser el calor, este provoca incomodidad al momento de estar durmiendo y si eres una de las personas que no se puede quedar quieto, puedes pasar una noche aún peor de lo común. Y si bien las cosas más recomendables es dormir con prendas de ropa frescas y usar un juego de sábanas de algodón, también hay alimentos que puedes y debes evitar si lo que quieres es tener una noche fresca y llena de descanso.

Si quieres cenar algo lo ideal es que lo hagas un par de horas antes de que te vayas a acostar, y sobre todo que evites lo más posible los siguientes 4 alimentos:



Carnes rojas Sopas densas Tubérculos como la papa Arroz

Estos alimentos pueden provocar que tengas una digestión pesada, además de generar un consumo grande de calorías del organismo, lo cual hará que tengas una noche pesada, causándote más calor del normal, y teniendo como consecuencia sudoración e incomodidad.

Ojo, también hay una variante muy importante con la que debes cumplir, la hidratación es clave para que puedas disfrutar de una noche sin sudoraciones extremas, esto ayudará a regular tu temperatura corporal, si estás mal hidratado se dificultará la regulación de temperatura natural que suele hacer tu cuerpo al dormir.

¿Qué es mejor comer antes de ir a dormir?

Si lo que quieres evitar es la sudoración intensa y dormir lo más fresca posible, puede consumir los siguientes alimentos antes de irte a dormir:

