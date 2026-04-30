Antes la admiraba... recuerdan palabras de Ángela Aguilar sobre Cazzu

En estos momentos la situación entre Cazzu y Christian Nodal es totalmente conocida por la mayoría, pero de alguna forma los últimos comentarios de la argentina desataron hambre de chisme. Esto llevó a los usuarios a recordar las palabras de Ángela Aguilar cuando era la “tía” orgullosa de esa bebé que nació de la relación del Forajido con la sudamericana.

¿Qué decía Ángela Aguilar sobre Cazzu?

Tal vez pocos recuerden que Cazzu, Nodal y Ángela vivían en una tríada que se llevaba bien y era cercana. Sin embargo, fue donde muchos argumentan que llegó la traición. Ese precisamente es el motivo por el cual desde el inicio de la oficialización de la relación entre los mexicanos, se recordó todo lo que la hija de Pepe Aguilar comentó sobre la bebé y el embarazo de la argentina.

Esto dijo Ángela respecto al inicio de relación (cuando se conocieron) con Nodal… incluyendo su vínculo con la argentina: “Imagínate después de tres años de no vernos, ni platicar, ni nada, él llegarlo a ver y él con su mujer embarazada. Y yo como... Me sentía como una tía, de que felicidades y yo le agarraba la panza”.

Y no solo se concretó dicha situación, sino que habló con admiración de Julieta Cazzuchelli. “Cazzu, su nombre es Julieta, yo la admiro muchísimo, la quiero mucho. Es alguien que yo la veo y sé que le está haciendo bien a Christian”. Situación que hoy causa bastantes comentarios a causa de toda la historia que vino después.

¿Qué dijo Cazzu sobre Ángela Aguilar recientemente?

Los comentarios que hizo la argentina fueron respecto al arte: “Sos una mala persona que hacés cosas terribles, bueno, nos molestemos, ¿no? Pero cuando las cosas… qué feo que canta, que esto, que lo otro, ¿no? Yo digo… peor es no hacer nada. No sé qué piensan ustedes… “. Agregando: “Entonces, no tienen que ser profesionales en nada, excepto médicos, chicos. No hagan una operación si no estudian. ¿Entienden? ¿Entienden a qué me refiero?”.

Y muchos indicaron que esto va en respuesta alrededor de una opinión que Ángela ha sostenido a lo largo de los años, respecto a la profesionalización de los cantantes. La mexicana sostiene que solamente los profesionales deben cantar.