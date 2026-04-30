Este 10 de mayo se conmemora el Día de las Madres en México y otros países de Latinoamérica. Para que esta fecha tan especial no pase desapercibida, te compartimos 5 canciones para dedicar: tenemos desde emotivos clásicos y verdaderos himnos hasta joyitas ocultas. Dale un vistazo a nuestro conteo para este 2026 y elige la pieza que mejor represente tu amor hacia mamá.

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5 canciones en español para dedicar el Día de las Madres 2026

1. Señora, Señora - Denisse de Kalafe

Un himno que suena cada 10 de mayo. Esta canción es perfecta para rendir homenaje a la fortaleza y entrega de todas las madres. Según reveló Denisse, esta canción surgió de un “ataque de nostalgia y admiración” hacia su madre, tras un distanciamiento derivado de su agenda laboral.

2. Eres Tú (Mamá) - Carlos Rivera

El sacrificio y amor de una madre es inigualable y esta canción es un claro reflejo de ello. A través de esta obra, Carlos Rivera celebra el apoyo y cariño de su madre. Esta canción nació como un regalo hacia su progenitora, pues el artista no tenía dinero para un regalo material, así que decidió sorprender a su mamá con este emotivo himno con tan sólo 16 años.

3. Verónica - Cristian Castro

Cristian Castro ha dejado en claro su gran amor y admiración hacia su madre, y esta canción es tan sólo un acto más de cariño. A través de este éxito, el “Gallito Feliz” reconoce el papel de su madre en su vida, además de expresar su amor incondicional. Si bien no es tan popular como las canciones anteriores, es perfecta para dedicar el Día de las Madres.

4. Mi Cariñito - Pedro Infante

Otra canción perfecta para dedicar el 10 de mayo es “Mi Cariñito”. Si bien la canción fue escrita por Manuel Esperón y Pedro de Urdimalas, fue Pedro Infante quien la popularizó. El mensaje de esta canción es simple pero poderoso: celebrar el amor y la compañía de un ser querido. En este caso, las madres.

5. Mamá - Timbiriche

Otro homenaje al amor incondicional hacia una madre, sin duda, es “Mamá” de Timbiriche. Con líneas como “Tú eres lo más bello que jamás me sucedió” y “Mi casa serán tus brazos”, esta canción es perfecta para expresar gratitud y amor hacia nuestras mamás.

Bonus track: Madrecita - José José

Como bonus track tenemos “Madrecita” de José José. Esta canción no puede faltar el Día de las Madres, pues se trata de un clásico para celebrar el cariño de una madre.