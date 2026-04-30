Los signos que dominarán la buena suerte a partir del 1° de mayo: las fuertes predicciones de Mhoni Vidente

El mes de mayo inicia con cambios de energía que apuntan a la transformación y la fuerza interior. Al menos así lo predice la famosa astróloga Mhoni Vidente , quien señala que este es el mes de la Virgen María, con días ideales para renacer, atraer riqueza y aprovechar nuevas oportunidades. En ese sentido, reveló cuáles serán los signos que dominarán la buena suerte a partir de este viernes 1 de mayo.

De acuerdo con las visiones de las cartas del tarot consultadas por la astróloga, las próximas semanas se caracterizan por libertad, nuevos comienzos y una fuerte carga de energía positiva, según señaló en el programa Reporte H. Sin embargo, quienes más lo aprovecharán son los siguientes signos:

1. Tauro

La abundancia toca a tu puerta y no pasará desapercibida. Con el Sol transitando tu signo y aspectos armónicos en el plano material, entras en una etapa donde el dinero, las oportunidades laborales y la estabilidad emocional se alinean. Es momento de confiar en tu intuición financiera, ya que podrías recibir propuestas inesperadas o mejoras económicas. En el amor, la seguridad que proyectas atraerá relaciones más sólidas y sinceras. Si ya tienes pareja, el vínculo se fortalece con planes a futuro.

2. Leo

Brillas más fuerte que nunca y el mundo lo nota. La energía favorece tu expansión personal y profesional. A partir de mayo, tu carisma será clave para abrir puertas que antes parecían cerradas. Proyectos creativos, liderazgo y reconocimiento están en su punto más alto. En lo emocional, recuperas confianza y magnetismo, lo que puede traer nuevas conquistas o reavivar la chispa en tu relación actual. Es un periodo para atreverte sin miedo.

3. Sagitario

La suerte te encuentra en movimiento y listo para avanzar. Inicias un ciclo donde los viajes, estudios y nuevas experiencias traen recompensas importantes. Si estabas esperando una señal para cambiar de rumbo, este es el momento ideal. En lo económico, pueden surgir ingresos ligados a proyectos independientes o ideas innovadoras. En el amor, la espontaneidad será tu mejor aliada, ya que alguien especial podría aparecer cuando menos lo esperes.

El horóscopo de Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/TV AZTECA)

Cómo es el ritual de Mhoni Vidente para el 1 de mayo

Mhoni Vidente recomienda prender una veladora amarilla este jueves 1 de mayo junto a un ramo de flores amarillas (pueden ser girasoles). Hay que distribuirlas por toda la casa y pedir los siguientes deseos:

Aumento de sueldo

Cambio de puesto

Este ritual busca atraer abundancia, estabilidad y nuevas oportunidades laborales.

¿Qué otras predicciones dio Mhoni Vidente para mayo de 2026?

Mhoni Vidente predijo que el mes de mayo tendrá días especialmente calurosos, con temperaturas elevadas que podrían generar preocupación. Incluso advirtió que podrían registrarse movimientos sísmicos relacionados con estas condiciones.

Pero eso no es todo. Según la pitonisa, durante mayo podría ocurrir un evento delicado relacionado con un político importante de Estados Unidos. Tras lo ocurrido anteriormente con Donald Trump, mencionó que esta vez podría tratarse de un expresidente como Obama o Bush; sin embargo, aclaró que la crisis estaría más relacionada con una enfermedad que con un atentado.