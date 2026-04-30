Exatlón México: Ernesto Cázares y el conmovedor video que le dedicó a su hijo con un tierno mensaje por el Día del Niño

Ernesto Cázares también participó en la novena temporada de Exatlón México, sin embargo, no pudo llegar a las instancias finales y ahora ya de regreso con su familia, hoy jueves 10 de abril de 2026, el primer campeón de la marca pudo dedicarle un emotivo video con unas tiernas palabras a su hijo Luciano por ser el Día del Niño.

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“Los años se pasan tan rápido, que cuando menos te das cuenta ya tu bebé creció. Tu papá te ama Luciano y daría la vida por ti. Feliz Día del Niño” era la leyenda que se podía leer en el video que subió a su cuenta oficial de Instagram Ernesto Cázares.

El video inicia con un pequeño corto donde al parecer están en una montaña, y le dice: “Luciano si llegas a ver esto de grande, te dormiste y en medio de una tremenda granizada”, posteriormente se puede ver momento del Chico Maravilla a lado de su niño, el cual va desde que era bebé, hasta ahora, que ya tiene 4 años.

¿Cuántos hijos tiene Ernesto Cázares?

Luciano tiene 4 años de edad y es el único hijo que tiene Ernesto Cázares y que fue producto de su amor con María Robles Velasco. En sus redes sociales el campeón de Exatlón México siempre ocultaba el rostro de su niño por decisión de él y de su esposa, pero en una ocasión, el Golden Boy reveló que lo hacía debido a que en sus redes sociales llegó a recibir mensajes negativos en contra de él y de su familia.

¿Quién es la esposa de Ernesto Cázares?

El nombre de la esposa de Ernesto Cázares es María Robles Velasco, hasta el momento no se tiene mucha información sobre la pareja del primer campeón de Exatlón México, sin embargo, ella comparte fotos de su hijo Luciano y del propio Chico Maravilla, con quien siguen juntos desde posiblemente el 2019 cuando el menor de los Sky Brother estaba participando en la temporada de Titanes contra Héroes, en ese tiempo ya salían y muchos medios le preguntaba si había planes de boda.