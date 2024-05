Atravesar una instancia así puede ser un hecho doloroso como complicado y complejo de digerir. Es verdad que es mejor directamente no encontrarte con esta situación pero a veces simplemente sucede y constituye una de esas ocasiones dónde entendemos que no todo en la vida está bajo nuestro control. Forma parte del proceso de aprendizaje de cualquier persona y desde ahí esto puede serte útil pues comentaremos sobre las 5 cosas que no debes hacer después de una infidelidad.

Es una realidad que una situación así puede marcar un antes y un después con tu pareja pues la confianza se ve afectada como también la relación puede finalizar cuándo una circunstancia como esta acontece. Ahora bien, eso forma parte de la elección de cada cuál y es entendible, hasta un cierto punto, comprender el por qué lleva a cada cuál a tomar una determinación por sobre otra. Dicho eso, hablemos sobre instancias que vale la pena conocer.

¿Cuáles son las 5 cosas que no debes hacer después de una infidelidad?

Fingir que no pasó nada es una pésima decisión. Un hecho así no puede ser ignorado y es más que necesario asumir y comprender lo que implica esa acción. La vida no puede seguir como si nada y ante esto es justo querer hablar con tu pareja para entender o al menos escuchar el motivo que llevó a que esa situación acontezca y desde ahí tomar medidas respecto a si vale la pena continuar la relación o no.

Querer vengarte de tu pareja es además de una acción infantil una decisión muy irracional. Ni el dolor ni el revanchismo ni el resentimiento pueden ser excusas o argumentos para querer desquitarte pues la verdad que no vas a ganar absolutamente nada. Ante una instancia así es mejor mantener la calma como procurar tener una conversación constructiva y con ello determinar cuál es la decisión más apropiada para tu futuro. Culpar a tu pareja es algo completamente incorrecto. Es verdad que tiene responsabilidad en el caso pues difícilmente esa persona haya sido obligada a engañar pero la realidad es que también puedes ensayar una autocrítica y determinar si realmente tuviste algo que ver o si hiciste o no hiciste algo para que esto acontezca.

Querer enfrentar a la tercera parte de la situación tampoco suma. Pensar en una agresión física o verbal es un error lamentablemente común pero que es mejor evitar esta instancia porque la verdad que es un problema de dos y esa otra persona no debe sufrir represalias producto del enojo o cualquier otra emoción derivada de este caso. Y por último, pedirle a tu pareja que simplemente olvide lo que pasó no está para nada bien. Hay que asumir lo que pasó como entenderlo para ser mejor como individuos y para la pareja misma o alguna otra relación que puedas tener en el futuro.