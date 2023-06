Adoptar a una mascota siempre nos llena de ilusión, pero no así el momento de escoger el nombre para tu perro, ya que este debe reflejar las cualidades más sobresalientes y características del animalito. Entonces, llegar a una conclusión, no solo lleva su tiempo, si no que puede resultar estresante.

La Carrera Internacional de Lomitos de VLA por fin llegó. ¿Quién ganó?

Además, los nombres para perro representan la imagen lingüística de la relación entre lomito y su dueño, es decir, su manera de asociar el sonido con el llamado de parte de su compañero. De modo que, será una pieza clave durante la interacción, algo en lo que algunos personajes históricos pueden servir de inspiración.

Te puede interesar: ¡Yoga para perros! | Venga la Alegría

¿Cuáles son los 5 nombres para perro tomados de personajes históricos?

Puedes tomar prestado el nombre de un personaje histórico o celebridad de la ciencia, el arte, los deportes, la política y la realeza, no sería la primera vez que alguien lo hace. Por ejemplo, solemos encontrar a Napoleón, Cleopatra, Beethoven y Dante entre los nombres para perro más frecuentes. Sin embargo, existen más opciones, entre ellas están las siguientes:



René por René Descartes, uno de los exponentes de la filosofía moderna y la geometría analítica. Ciertamente, una gran opción en esta lista de nombres para perro.

por René Descartes, uno de los exponentes de la filosofía moderna y la geometría analítica. Ciertamente, una gran opción en esta lista de nombres para perro. Maya por Maya Angelou, quien fue escritora, cantante y activista de la lucha de los derechos civiles que inspiró a millones de personas en el mundo.

por Maya Angelou, quien fue escritora, cantante y activista de la lucha de los derechos civiles que inspiró a millones de personas en el mundo. Hawking por el famoso Stephen Hawking, físico teórico, cosmólogo, creador de la “Teoría del todo” y divulgador científico más importante de nuestro tiempo.

por el famoso Stephen Hawking, físico teórico, cosmólogo, creador de la “Teoría del todo” y divulgador científico más importante de nuestro tiempo. Galileo por Galileo Galilei, es decir, uno de los mayores precursores de la astronomía y la filosofía. Considerado uno de los pioneros en decir que la Tierra no era plana.

por Galileo Galilei, es decir, uno de los mayores precursores de la astronomía y la filosofía. Considerado uno de los pioneros en decir que la Tierra no era plana. Coco por Coco Chanel, una de las diseñadoras de alta costura más relevantes en la historia de la humanidad. Desde luego, una opción más en el listado de nombres para perro.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los 10 nombres más populares de México?