“Envejecer con dignidad”, es una frase que busca empoderar a las personas, sobre todo mujeres, que están entrando en la etapa de envejecimiento y comienzan a lidiar con la aparición de arrugas y canicie. Incluso, varias celebridades se han sumado a esta actitud positiva. No obstante, las canas no salen uniformemente y todavía hay quienes prefieren cubrirlas en su totalidad. Si te encuentras en ese porcentaje, te compartimos unos trucos para disimular las canas del cabello.

A pesar de que lo más común es recurrir a los tintes de cajita para disimular las canas del cabello, hay otras opciones, tanto antiguas como modernas que no solo son efectivas, sino que dañan menos la vitalidad y brillo del pelo. Lo mejor de todo es que son de fácil uso y no tienes que recurrir a un especialista.

Programa 07 marzo 2023 Parte 1 | Ponte Bonita: Maquillaje con hojuelas.

Te puede interesar: ¿Cómo desaparecer las canas? Usa esta receta natural.

¿Cuáles son los 5 trucos para disimular las canas del cabello?

Spray: Un producto que pisa con fuerza en los últimos años y que es fácil de encontrar es el spray para canas. En particular, disimula las canas del cabello porque cubre las raíces y no se cae hasta que te bañas. Otra de las ventajas es que es muy fácil de utilizar, no requiere la asistencia de un experto.

Manzanilla: Esta es una de las opciones más naturales para disimular las canas del cabello y que, además, le aporta varios beneficios como: reducir la caspa, propiciar el crecimiento, prevenir puntas abiertas y darle brillo. La idea es lavar tu pelo con té de manzanilla cuando esté tibio, dejarlo reposar 30 minutos y enjuagar. Tienes que repetirlo varias veces a la semana.

Henna: Se trata de un colorante vegetal y libre de cualquier tipo de químico, por lo que lo hace una alternativa amistosa para disimular las canas del cabello. Es recomendable para mujeres con abundantes canas y que se tiñen con frecuencia.

Polvo: Este producto es básicamente maquillaje que te ayuda a disimular las canas del cabello y es muy fácil de utilizar, pues solo aplicas sobre las raíces. Lo mejor de todo es que no deja residuos y tampoco se siente pegajoso. Incluso, hay marcas de polvo para canas que son resistentes al agua y sudor.

Accesorios: Si eres de las que te gusta experimentar con tu cabello y verlo de diferentes maneras, una buena opción para disimular las canas del cabello también son los accesorios como diademas, cintas y pañuelos. Solo es cuestión de saber combinar bien los accesorios con tu guardarropa.

Te puede interesar: Así puedes teñir las canas con agua de arroz y lucir un cabello radiante