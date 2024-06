A Lola Cortés no le gusta ‘Lagunilla mi Barrio’, Maribel Guardia le responde

Paola Durante no quita el pie del renglón, sigue segura de demandar a la serie que relata el caso de Paco Stanley, ya que asegura que se plasman cosas muy delicadas que no son ciertas, además de que no le agrado como se retrato a su persona, interpretado por Belinda. Maribel Guardia responde a los comentarios de Lola Cortés, quien dio a entender que no le agrada la puesta en escena ‘Lagunilla mi Barrio’, donde Maribel participa. Tenemos los detalles de la nueva relación de Christian Nodal con Ángela ¿Qué opina Pepe Aguilar?