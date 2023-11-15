Esta es la edad en la que dejas de ser joven, según la ciencia

La eterna búsqueda de la fuente de la juventud ha llevado a la humanidad a explorar diversos caminos, desde el uso de cremas antiarrugas hasta tratamientos más radicales.

Sin embargo, la ciencia, con su mirada penetrante y datos precisos, parece haber arrojado luz sobre el enigma de la juventud. ¿A qué edad dejamos de ser jóvenes, según la ciencia? La respuesta podría sorprenderte y desafiar nuestras percepciones convencionales sobre el proceso de envejecimiento.

¿A qué edad dejamos de ser jóvenes, según la ciencia?

Un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Stanford ha desentrañado el misterio detrás de la frontera entre la juventud y la vejez. Contrario a la creencia popular de que la edad se manifiesta principalmente a través de canas y arrugas, los expertos sostienen que el verdadero marcador se encuentra a nivel interno, en las proteínas.

Te puede interesar: Conoce la fruta más barata y fácil de conseguir que retrasar la aparición de las canas

Según estos investigadores, la edad en la que dejamos de ser jóvenes y alcanzamos el umbral de la vejez es a los 34 años, momento en el cual los niveles de proteínas en la sangre experimentan un descenso significativo.

Este hallazgo, basado en el análisis del plasma de más de 4,000 individuos, revela que el envejecimiento no es un proceso uniforme, sino que presenta tres etapas distintas: la adultez joven a los 34 años, la edad media tardía a los 60 y finalmente, la vejez a los 78 años.

Los tres picos del envejecimiento

Las tres etapas señaladas por los científicos nos llevan a reconsiderar nuestra concepción del envejecimiento como un proceso gradual. A través del análisis detallado de las muestras de plasma, se observó que los niveles de proteínas experimentan cambios abruptos en cada una de estas fases. Así, podríamos decir que la vejez no se manifiesta de manera progresiva, sino más bien en momentos claves.

Te puede interesar: ¿Quieres vivir más tiempo? Estos hábitos te ayudarán