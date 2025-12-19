ES OFICIAL: Lista actualizada de los FINALISTAS CONFIRMADOS de La Granja VIP. ¡Entre ellos estará el ganador!

A lo largo de la última semana de La Granja VIP, hemos descubierto poco a poco quiénes son los finalistas de esta competencia; entre ellos se encontrará el ganador de los 2 millones de pesos. A continuación te compartimos la lista oficial de finalistas, cuya última actualización sucederá el viernes por la noche.

Quiénes son los finalistas de La Granja VIP

El martes 16 de diciembre, Kim Shantal se convirtió en la primera finalista de La Granja VIP cuando ganó en El Duelo contra La Bea. Ellas dos fueron seleccionadas por el público, mediante sus votos, para participar en la competencia.

Alfredo Adame se volvió el segundo finalista durante la noche del miércoles, bajo la misma mecánica que Kim. Él se enfrentó en El Duelo con César Doroteo y lo venció.

Hasta la noche del jueves teníamos 4 nominados que se enfrentarían para ganar La Salvación: La Bea, César Doroteo, El Patrón y Eleazar Gómez. En esta dinámica, fue Teo quien logró ingresar a la lista de finalistas.

Justo después de La Salvación, todavía faltan por definirse dos finalistas: se tratará de los dos granjeros nominados que reciban más votos del público.

Después de confirmarse el último eliminado de La Granja VIP, nos quedará un cuadro de 5 finalistas.

Vota por tu favorito para que sea el ganador de La Granja VIP

Cuando la lista de finalistas esté completa, seguirán abiertas las votaciones que determinarán quién quedará en quinto, cuarto, tercer, segundo y primer lugar de este reality show. Recuerda que puedes votar diario para apoyar a tu favorito.

Entra al sitio web oficial de La Granja VIP o la app TV Azteca En Vivo para poder emitir tus 10 votos; si contestas una breve encuesta, recibes 10 votos extra.

