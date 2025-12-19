¿Teo, Bea, Patrón o Eleazar? Este fue el granjero que se SALVÓ y se convierte en FINALISTA de La Granja VIP

El día de hoy se jugó la ÚLTIMA SALVACIÓN de La Granja VIP, después de que vivimos dos Duelos y una Asamblea, de estos dos eventos terminaron en la plancha de los nominados: Eleazar Gómez, La Bea, César Doroteo y Alberto del Río 'El Patrón'. Días tensos pasaron los granjeros al saber que están en la recta final, y en un GRAN JUEGO conocimos cuál de los cuatro se salvó y, por consiguiente, se convirtió en el tercer finalista de La Granja VIP: César Doroteo.

En un juego digno de la última semana de La Granja VIP vimos a los cuatro nominados enfrentarse cara a cara y dándolo TODO. Este juego se llevó a cabo en el exterior, este fue dividido por etapas donde además del azar, el pensamiento lógico y la habilidad física jugaron parte clave para la resolución de cada uno de los desafíos.

¿Quiénes son hasta el momento los FINALISTAS de La Granja VIP?

Recordemos que serán 5 los finalistas que llegarán hasta el domingo final de La Granja VIP, por el momento solo tenemos los siguientes nombres de los granjeros que sí o sí contienden por ser los ganadores:



Alfredo Adame

Kim Shantal

César Doroteo

¿Cuándo conoceremos a los otros 2 finalistas? Mañana viernes 19 de diciembre, donde conoceremos al ÚLTIMO ELIMINADO de La Granja VIP y por lo tanto a los cinco finalistas.

¿Cuándo es la final de La Granja VIP?

Este domingo 21 de diciembre se llevará a cabo la final de La Granja VIP, y podrás verla a través de la señal de Azteca UNO, además de disfrutarla en nuestro streaming en vivo y gratis, o bien en la app TV Azteca En Vivo.

Recuerda que aún estás a tiempo para apoyar a tu granjero favorito, entra a lagranjavip.tv/vota y otorga DIARIAMENTE tus votos para que uno de los cinco finalistas se convierta en el o la ganadora.

¿Cuál es el premio que se llevará el ganador de La Granja VIP?

El premio para el o la ganadora de La Granja VIP será de 2 millones de pesos.

¿Quiénes han sido todos los eliminados de La Granja VIP?

16 fueron los granjeros que entraron a La Granja VIP el pasado 12 de octubre, cuando las puertas de la granja se abrieron. Desde entonces uno a uno han sido eliminados, y en este orden han salido de La Granja VIP :

