La Granja VIP México por Tv Azteca
¿Teo, Bea, Patrón o Eleazar? Este fue el granjero que se SALVÓ y se convierte en FINALISTA de La Granja VIP

En un último y épico juego de salvación los granjeros nominados se enfrentaron cara a cara para ganarse ese puesto como FINALISTA de La Granja VIP.

La Granja VIP

Escrito por:  Gabriela Reyes

El día de hoy se jugó la ÚLTIMA SALVACIÓN de La Granja VIP, después de que vivimos dos Duelos y una Asamblea, de estos dos eventos terminaron en la plancha de los nominados: Eleazar Gómez, La Bea, César Doroteo y Alberto del Río 'El Patrón'. Días tensos pasaron los granjeros al saber que están en la recta final, y en un GRAN JUEGO conocimos cuál de los cuatro se salvó y, por consiguiente, se convirtió en el tercer finalista de La Granja VIP: César Doroteo.

En un juego digno de la última semana de La Granja VIP vimos a los cuatro nominados enfrentarse cara a cara y dándolo TODO. Este juego se llevó a cabo en el exterior, este fue dividido por etapas donde además del azar, el pensamiento lógico y la habilidad física jugaron parte clave para la resolución de cada uno de los desafíos.

¿Quiénes son hasta el momento los FINALISTAS de La Granja VIP?

Recordemos que serán 5 los finalistas que llegarán hasta el domingo final de La Granja VIP, por el momento solo tenemos los siguientes nombres de los granjeros que sí o sí contienden por ser los ganadores:

  • Alfredo Adame
  • Kim Shantal
  • César Doroteo

¿Cuándo conoceremos a los otros 2 finalistas? Mañana viernes 19 de diciembre, donde conoceremos al ÚLTIMO ELIMINADO de La Granja VIP y por lo tanto a los cinco finalistas.

¿Cuándo es la final de La Granja VIP?

Este domingo 21 de diciembre se llevará a cabo la final de La Granja VIP, y podrás verla a través de la señal de Azteca UNO, además de disfrutarla en nuestro streaming en vivo y gratis, o bien en la app TV Azteca En Vivo.

Recuerda que aún estás a tiempo para apoyar a tu granjero favorito, entra a lagranjavip.tv/vota y otorga DIARIAMENTE tus votos para que uno de los cinco finalistas se convierta en el o la ganadora.

¿Cuál es el premio que se llevará el ganador de La Granja VIP?

El premio para el o la ganadora de La Granja VIP será de 2 millones de pesos.

¿Quiénes han sido todos los eliminados de La Granja VIP?

16 fueron los granjeros que entraron a La Granja VIP el pasado 12 de octubre, cuando las puertas de la granja se abrieron. Desde entonces uno a uno han sido eliminados, y en este orden han salido de La Granja VIP :

  1. Carolina Ross
  2. Sandra Itzel
  3. Omahi
  4. Lola Cortés (abandonó por decisión propia)
  5. Jawy Méndez
  6. Manola Díez
  7. Kike Mayagoitia
  8. Lis Vega
  9. Fabiola Campomanes
  10. Sergio Mayer Mori
