Horóscopo de Nana Calistar hoy, 19 de diciembre para cada signo; estos son los signos que tendrán MÁS SUERTE antes de cerrar el año

El zodiaco ya tiene mensajes específicos para los signos en esta recta final del año, y ha predicho quienes tendrán más suerte al cerrar este 2025, es por eso que te presentamos los horóscopos de hoy, viernes 19 de diciembre, por Nana Calistar . Con esto sabrás cómo tienes que cerrar el año y que es lo que te conviene hacer para atraer la mejor energía

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, viernes 19 de diciembre?

Es momento de que sueltes amores del pasado, pero sobre todo, es tiempo de que cuides mucho de ti ya que es probable que al salir a tus deberes suceda algun tipo de accidente. Es muy recomendable que seas más precavido, que no andes a las prisas porque eso te puede perjudicar.

Antes de cerrar el año deberás ser más inteligente y usar el cerebro, no solo el corazón. En estos días recibirás una propuesta laboral, que quizas suene muy bien, pero que no sea como realmente es, abre bien los ojos.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, viernes 19 de diciembre?

Te tengo buenas noticias, el amor por fin llega a ti. Checa bien tus mensajes porque es probable que llegue a través de redes sociales. Por otro lado, cuida tus pertenencias, ya que los amantes de lo ajeno podrían quitarte algo.

Muy pronto una luz te iluminará y te mantendrá con un propósito fuerte en la vida, esto traera madurez. Empieza a rodearte de gente vitamina, ignora a quien solo te genera depresiones y tristezas que no valen la pena.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, viernes 19 de diciembre?

Es muy importante que estos días cuides mucho tu economía, que no te endeudes de más porque recuerda que viene la cuesta de enero y no puedes estar presionado.

Debes inyectarle más positividad a tu vida, a tus proyectos, a tu rutina. Comienza a hacer cosas que te motiven, esto ayudará a que no tengas cambios de humor repentinos, sobre todo negativos.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, viernes 19 de diciembre?

Estos días evita desperdiciar tu energía en personas que no la merecen, sobre todo en situaciones de chismes y habladurías. No te enfoques en lo negativo y deja de cargar con culpas del pasado.

Recuerda que quien te quiera lo hará por tu personalidad y esencia, no tienes que cambiar o fingir serl alguien que no eres. Cuida tu cartera y evita compras que en realidad no necesitas.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, viernes 19 de diciembre?

Ojo con las personas que están cerca de ti. Hay mucha envidia rodeandote, personas que les molesta que digas la verdad sin temblar. Es importante que seas una persona muy observadora.

Se vienen cambios en tu economía por lo que es fundamental que administres cada gasto que surja estos días, para que después no te arrepientas y estes sufriendo.

Empieza a fluir, no quieras acelerar las cosas, que todo ocurre en el momento indicado.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, viernes 19 de diciembre?

Eres una persona admirable, amas tu trabajo y siempre haz sido responsable, eso te traera grandes victorias en poco tiempo y todos tus sacrificios habrán valido la pena, solo no te desesperes.

No te claves en el pasado. Quizás lo que ocurrió te dolió, pero las heridas sanan y el tiempo siempre muestra la verdad. Permitete sorprender por el amor, no te niegues, que podrías encontrar grandes sorpresas.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, viernes 19 de diciembre?

No confíes en todo mundo, no todas las personas tienen las mejores intenciones. Duda de todo, aunque parezcas una persona exagerada, más vale prevenir.

No seas opción de nadie, da de vuelta lo que te dan, que sea justo. No permitas que personas que no saben lo que quieren te den solo sobras. No te claves en gente que hoy te muestra una cara y después otra. No vale la pena.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, viernes 19 de diciembre?

Muchos deseos y anhelos que vivían en tu mentes y corazón comenzaran a llevarse a cabo, a materializarse. Es importante que mantengas los pies en la tierra y la concentración en tus metas.

Cuida mucho tu salud, tu cuerpo, toma agua, y evita comer de más porque eso podría dañarte físicamente, lo que hará que no estes en las mejores condiciones para hacer lo que te corresponde. Por otro lado, cuida tus palabras y evita dañar a quienes te aman de verdad.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, viernes 19 de diciembre?

Muy pronto te harán una invitación a un proyecto que vas a amar, pero será fundamental que cuides tu salud, tus horas de sueño y evites estresarte. Por otro lado, llega un dinero extra que no tenías planeado y te hará muy felíz.

Es probable que tengas un encuentro amoroso, no te cierres a la experiencia. Además tendrás un evento social en donde los reflectores estarán puestos en ti. Disfrúta ese momento.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, viernes 19 de diciembre?

Diferencia entre quienes te quieren y no, deja de dudar de las personas que de verdad te aman y buscan tu bienestar.

No permitas que comentarios negativos interrumpan tu paz y no te dejen avanzar, ya no estas para eso.

Toma decisiones por ti, no dejes que se metan en tu vida si no lo autorizas, toma las riendas de tu propio camino sin depender de otros.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, viernes 19 de diciembre?

Estos días estarás súper seguro de ti, tendrás una firmeza que hará que todos te volteen a ver con ojos de admiración ¡bien ahí!

Date la oportunidad de conocer nuevas personas, de tener experiencias distintas, solo cuidate y no idealizes de más porque podrías lastimarte. Recuerda que vales oro y no eres segunda opción de nadie.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, viernes 19 de diciembre?

Es muy probable que en estos días tengas discusiones con tu pareja, evita decir palabras dolorosas. Aprende a comunicarte con asertividad.

Recuerda que el pasado ya fue, concentrate en el presente, aprende a escuchar y poner enfoque en lo que realmente importa.

Pon positividad y energía a tus días, eso te llevará a alcanzar mejores resultados en todas las áreas. Evita a las personas que no te aportan nada bueno.