Abogado de Kalimba confirma acción legal del cantante por daño moral.

Eliser García Macdonel, abogado de Kalimba, se enlazó esta tarde al foro de Ventaneando para hablar en exclusiva sobre las acciones legales que emprenderá su representado después de las acusaciones de Melissa Galindo sobre abuso y tocamientos indebidos.

Cabe mencionar que tras las declaraciones de la cantante, el integrante de OV7 lanzó un comunicado de prensa a través de sus redes sociales, advirtiendo que procederá legalmente para demostrar su inocencia.

¿Qué dijo el abogado de Kalimba? Por principio de cuentas, el letrado aseguró que no existe ninguna denuncia contra Kalimba; sin embargo, el cantante contrató sus servicios para impedir que se siga dañando su imagen, por lo que él será el encargado de promover una demanda por daño moral.

“(La demanda) No solamente va encaminada a reparar este daño a la imagen sino al tema económico. He de decirles que derivado de la publicación de este video, Kalimba ha tenido problemas también en la parte profesional”, sentenció.

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¿Kalimba ha salido afectado en el tema económico y profesional?

Además del daño a su imagen, la carrera profesional de Kalimba también se ha visto afectada ya que a raíz de las acusaciones de la cantante han sido cancelados dos de sus conciertos, así como su participación en una obra de teatro muy popular y exitosa en donde le habían ofrecido el papel principal.

“Desde luego está causando un daño económico importante no sólo para Kalimba, sino también para la empresa que lo representa”, agregó.

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¿Existen pruebas para desvirtuar las declaraciones de Melissa Galindo?

El abogado aseguró que desde que salió el video de Melissa Galindo, Kalimba y todo su equipo se han dado a la tarea de recabar pruebas (120), entre las que destaca una pericial para calcular el daño económico que ha sufrido Kalimba.

Las pruebas están encaminadas a la relación que existía entre el cantante y Melissa, mismas que no cuadran con las declaraciones de la supuesta agraviada. El abogado mostró un video de lo que pasó en el Pepsi Center en donde se presentó Galindo, quien aparece llorando y siendo consolada por el OV7, esto pasó 12 días después de la fecha en que supuestamente se dieron los hechos.

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Otro video muestra un detrás de cámaras entre Kalimba y Melissa, meses después de la supuesta agresión. También mostró el clip de una historia de Instagram de Galindo, donde se le ve conviviendo con Kalimba y demás personas el día del cumpleaños del intérprete, entre otras.

¿Le demandarán el pago de una suma económica? En 2020 Melissa envió un comunicado para solicitar su terminación de contrato con la empresa de Kalimba, incluso le agradeció y se dirigió al él con respeto, lo cual se contrapone con sus palabras. En otra de las pruebas, Kalimba le hace saber a Melissa que tiene un adeudo por más de un millón de pesos por la inversión que hicieron derivado de su carrera.

García Macdonel señaló que la demanda por daño moral no ha sido presentada, ya que están terminando de recabar pruebas, pero se espera que sea ingresada en el transcurso de la próxima semana una vez que haya concluido la pericial.

¿Por qué hasta apenas salió a hablar Melissa?

El abogado desconoce las causas por las que Melissa decidió hablar hasta ahora; no obstante, señaló que todo indica que se trata de una acusación falsa ya que las pruebas que ellos tienen echan por tierra sus declaraciones. Por último, dijo que muy probablemente decidió hablar para ejercer presión sobre el cantante.