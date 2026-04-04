3 alternativas al agua para celebrar el Sábado de Gloria sin desperdiciar

El Sábado de Gloria es un día de fiesta y en México muchos celebran esta popular tradición gastando agua. Lo bueno es que cada día hay más personas que entienden la importancia de este vital líquido y buscan alternativas para celebrar sin desperdiciarla. Existen alternativas divertidas, creativas y responsables que te permiten mantener el espíritu de la celebración sin agua. Aquí te dejamos 3 ideas que puedes aplicar este fin de semana.

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3 alternativas al agua para celebrar el Sábado de Gloria

1. Polvo de colores: Una de las opciones que más se ha popularizado es usar polvos de colores al estilo de festivales como el Holi. Son visualmente increíbles, no desperdician agua y te divierten mucho, además de que otorgan una experiencia distinta. Además de todo, las fotos que tomes con tus familiares o amigos lucirán espectaculares.

|Crédito: Mustang Dinesh

2. Globos… pero sin agua: Otra opción es organizar juegos y dinámicas con globos, pero sin agua. Si hay niños pequeños en casa, estos pueden ser extremadamente divertidos y sin necesidad de usar agua. Esta alternativa les enseña a celebrar el día y ahorrar el agua.

|Crédito: Gavin Young

3. Espuma o burbujas: Otra alternativa un poco más cercana al agua son las espumas y las burbujas. Este tipo de alternativas crea un ambiente festivo sin gasto excesivo de agua. Otra opción que funciona perfecto para los niños y para hacer fotos o videos en redes sociales.

|Crédito: Zsolt Bodnár

Cambiar la tradición también suma

La idea no es que desaparezca la celebración del Sábado de Gloria, solo que debemos adaptarnos. Con estas pequeñas acciones, puedes seguir celebrando sin contribuir al desperdicio de agua, especialmente en un contexto donde cada vez es más importante cuidarla. La clave está en el divertirse, convivir y mantener las tradiciones aunque estas evolucionen.

¿Cómo vas a celebrar el Sábado de Gloria esta Semana Santa?