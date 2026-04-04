5 ideas aesthetics para que tu sala de estar luzca sofisticada; son fáciles y económicas
Estas son ideas que NO te puedes perder para decorar tu hogar sin gastar tanto, harás que tu hogar luzca aesthetic y sofisticado.
Este 2026 hay una gran variedad de tendencias y alternativas para que remodeles o decores de nuevas maneras tu sala de estar, la cuál es una de las habitaciones que suelen tener mayor presencia en los hogares, pues aunque muchas veces se puede pensar que esto es costoso, en realidad con creatividad puedes hacer grandes cambios.
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Ya sea que busques algo nuevo o simplemente quieras plasmar un poco de tu personalidad en tu sala, te dejaremos algunas recomendaciones para que decores tu casa en estas estéticas modernas que están marcando un antes y después en cuanto a la decoración de interiores y que seguramente te encantaran.
Ideas para que la sala de mi casa se vea más aesthetic:
- Iluminación por capas: En este 2026 es indispensable que evites una sola luz central y fría, pues poco a poco las lámparas han ganado mayor presencia dentro de las decoraciones, sobre todo por el juego de luces que ofrece entre los ambientes, lo que pude hacer lucir tu casa como acogedora y lujosa.
@friasbeto Tutorial de iluminación interior inteligente utilizando lamparas de @Philips Hue que puedes conseguir en @The Home Depot MX 💡🤖 #decoracion #hogar #viral #fyp #colores #interiordesign #arquitectura #remodelacion #hazlotumismo ♬ Carmen Habanera, classical opera(1283412) - perfectpanda
- Cortinas largas: Otro factor bastante llamativo son las cortinas con una buena caída, siendo que las que llegan hasta el suelo han ganado bastante popularidad, además de alargar visualmente las paredes, aportando elegancia.
@flor.martinz Las cortinas de piso a techo son un acierto en decoración, además de que hacen que tu espacio luzca mucho más amplio, aportan muchísima elegancia. Existen muchos tipos de confección, te dejo solo algunos. Cuéntame cuál es tu favorito ❤️ #cortinas #decoracion #interiorísmo ♬ Telephones-instrumental - ATMFFA
- Muebles “con aire”: Pegar los muebles en la pared ya ha quedado en el pasado, por ello, la tendencia es dejar unos 15 centímetros entre estos y la pared, permitiendo que la habitación respire y se sienta más amplia.
@hazel_interiors At times , clients want their couches on the wall because of space , but kindly don’t let it touch the wall , we can help you fix a deco wood behind your couch! Follow for more tips . #Kampalauganda #airbnb #sofas #furniturestore ♬ Rahmatun Lil'Alameen - Maher Zain
- Accesorios en el suelo: Hoy en día ha vuelto a estar de moda tener tapetes o alfombras que unifiquen zonas de la casa, sobre todo los que tienen diferentes tejidos y materiales entre sí, aportando mayor identidad visual.
@anisainside sometimes “neutral” is the boldest choice! i wanted something calmer for the living room without sacrificing style or quality — and without draining the bank. i’ve purchased nordic knots rugs in the past, and while the designs are beautiful, the price and wait times alone left a lot to be desired. so this time, i went straight to etsy! both rugs are made in India using new zealand wool, but mine arrived in 4 weeks instead of 4 months. and honestly? this rug is thicker and plusher than my last nordic knots rug! be honest — would you buy a dupe if the quality matched? 👀 #livingroomdecor #rugs #homedecor #interiorstyling #interiordesign ♬ original sound - anisa at home ☆
- Accesorios estratégicos: Contar con algunos cojines en los sillones o sillas, así como decoración simple como lo pueden ser jarrones o floreros o veladoras distribuirán la atención de tu sala, además de darle mayor personalidad.