7 diseños de uñas para pies, con efecto ojo de gato para la primavera 2026; son aesthetic, modernas y sencillas

El efecto 'cat eye' es una de las tendencias que están arrasando en primavera 2026, y afortunadamente no está reservada solo para las manos; puedes llevar un pedicure que todos quieran voltear a ver, con esta técnica. A continuación te lo demostramos con algunas ideas de uñas para pies con efecto ojo de gato.

Aunque no lo parezca, este acabado brillante no es casi imposible de lograr. Se hace con un tipo especial de esmaltes para uñas con propiedades magnéticas; cuando interactúan con un imán, puedes crear un diseño único.

7 ideas de uñas para pies, con efecto ojo de gato

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1. En rosa

El efecto ojo de gato puede dar una textura aterciopelada y suave, dependiendo el movimiento que se hace con los imanes y la tonalidad que elijas. En este caso, el tono rosa hace que el pedicure parezca un trozo de terciopelo.

2. Azul grisáceo

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Nos encanta la elegancia de este tono entre azul y gris, que da una apariencia fresca y muy combinable con todo tipo de outfits.

3. Pedicure espacial

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Las uñas para pies con efecto ojo de gato se pueden hacer en cualquier tonalidad, incluso si tú eres más fan de lo dark. No solo esta idea es visualmente hermosa, sino también resulta elegante y combinable.

4. Uñas para pies con efecto ojo de gato, en rojo

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El rojo nunca pasará de moda, ni en el manicure ni el pedicure. Aquí demostramos cómo un efecto 'cat eye' puede revitalizar completamente un clásico.

5. En dorado

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Si buscas un pedicure de aspecto lujoso y particularmente elegante, ¿por qué no atreverte con un color dorado? Volvemos a la textura lustrosa del terciopelo, en esta idea con efecto ojo de gato.

6. En azul

Para unas vacaciones en la playa, puede ser una excelente idea llevar un pedicure que combine con los tonos del océano. Para un toque más original, recurre al efecto 'cat eye'.

7. Con piedritas brillantes

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Otra opción original y sofisticada es combinar el ojo de gato con otra tendencia que remita a un look elegante y de moda. Por ejemplo, en esta última idea se combinó el efecto con aplicaciones en 3D; específicamente, se trata de piedritas con destellos plateados, en algunas de las uñas más pequeñas de los pies.