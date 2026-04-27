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¡Adriana desata polémica por justificar conductas de su hija!

Lo que parecía una defensa familiar termina generando cuestionamientos y dudas.

Adrina, actual pareja de Juan, ha generado controversia al intentar normalizar ciertos comportamientos de su hija que han sido señalados como bullying. Aunque ella busca justificar la situación, distintas versiones apuntan a que los hechos no son como los presenta, lo que ha encendido el debate sobre los límites en la crianza y la responsabilidad de los padres ante este tipo de conductas.

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