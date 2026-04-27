¡Adriana desata polémica por justificar conductas de su hija!

Adrina, actual pareja de Juan, ha generado controversia al intentar normalizar ciertos comportamientos de su hija que han sido señalados como bullying. Aunque ella busca justificar la situación, distintas versiones apuntan a que los hechos no son como los presenta, lo que ha encendido el debate sobre los límites en la crianza y la responsabilidad de los padres ante este tipo de conductas.