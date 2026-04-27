Juan es señalado por evitar la manutención; deberá apoyar a Alejandra durante 18 años

La situación entre Juan y Alejandra se vuelve más tensa ante los señalamientos de que él estaría evadiendo el pago de la manutención de sus hijos. En medio del conflicto, también se plantea que Juan tendría la responsabilidad de brindar apoyo económico a Alejandra por un periodo prolongado, lo que ha generado debate sobre las obligaciones y derechos dentro de esta relación.