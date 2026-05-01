El Mercadito Peruano: prueba un auténtico y delicioso lomo saltado en la Ciudad de México
En La Pura Sabrosura, Rahmar Villegas nos lleva a probar un local imperdible del mercado de San Juan, en la Ciudad de México. Esto es lo que debes saber.
El lomo saltado es un platillo esencial de la cocina originaria de Perú; preparado con influencias orientales, lleva ingredientes como carne de res, cebolla, jitomate y pimiento. En La Pura Sabrosura, el chef Rahmar Villegas fue a probarlo en El Mercadito Peruano, en el mercado de San Juan de la Ciudad de México.