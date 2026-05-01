Al Extremo | Programa 1 de mayo del 2026

¡Kecho ya armó su puente vacacional! Disfruta el programa completo de Al Extremo este 1° de mayo: la gente nos cuenta su peor excusa para no ir a trabajar en "¡Escupe Lupe!”, el chef Rahmar Villegas nos muestra un lugar para probar auténtica comida peruana y “El Diablo” Becerril nos trae su reporte con lo último en CDMX.

