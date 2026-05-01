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Al Extremo | Programa 1 de mayo del 2026

Recibe el puente con la mejor actitud, en compañía de los conductores de Al Extremo. Disfruta el programa completo de este viernes 1 de mayo.

¡Kecho ya armó su puente vacacional! Disfruta el programa completo de Al Extremo este 1° de mayo: la gente nos cuenta su peor excusa para no ir a trabajar en "¡Escupe Lupe!”, el chef Rahmar Villegas nos muestra un lugar para probar auténtica comida peruana y “El Diablo” Becerril nos trae su reporte con lo último en CDMX.

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