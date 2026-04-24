“Mi mamá se siente mi dueña” | Programa Completo de Acércate a Rocío del 24 de abril del 2026
Naomi está cansada de que su mamá la quiera controlar y, además, ordenarle que esté al pendiente de sus dos hermanos: “mi mamá dice que hay que ser mujer de la casa”.
Naomi está cansada de que su mamá la quiera controlar, es la menor de tres hermanos, sus dos hermanos mayores le exigen que los atienda y no recibe ningún tipo de respaldo de su madre, la única que lo defendía era su papá pero tristemente él falleció. Entérate del desenlace en el programa completo de Acércate a Rocío.