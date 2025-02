Los 5 casos más impactantes que nos dejó Acércate a Rocío al Límite

A lo largo de poco menos de tres años de transmisiones ininterrumpidas, Rocío Sánchez Azuara ha conseguido marcar historia en la televisión mexicana. La clínica de emociones se ha convertido en un espacio de alivio y consuelo para los panelistas, quienes acuden al programa buscando una solución o algún consejo útil. Aprovechamos el primer aniversario de Acércate a Rocío al Límite para hacer un recuento de los casos más impactantes que se han presentado.

¿Cuándo inició Acércate a Rocío al Límite?

La historia de Acércate a Rocío al Límite comienza un 3 de febrero del 2024, bajo la producción de Rocío Sánchez Azuara y Andrés Tovar. Este formato, basado en Acércate a Rocío, presentaría los casos sin censura (y uno que otro elevado de tono) de la clínica de emociones.

¿Cuándo salen los capítulos de estreno de Rocío?

Cabe mencionar que el éxito de Acércate a Rocío y Acércate a Rocío al Límite ha sido tal, que cada emisión que se transmite por Azteca UNO es un capítulo de estreno. Actualmente, la clínica de emociones se transmite de lunes a viernes a las 5:50 p.m. y los sábados a las 9 p.m.

Estos son los 5 casos más impactantes de Acércate a Rocío al Límite

Por un orgasmo, mi mamá perdió la cabeza | Mary se siente feliz por su mamá, quiere sea plena, sin embargo; no está de acuerdo con que a cada momento quiera tener relaciones con su nueva pareja. Fabiola al conocer a su nueva pareja se siente como si fuera una adolescente, pues no había sentido en años, lo que hoy siente por Adompapa.



Me cambió por una exhibicionista | Nancy quiere perdonar la infidelidad de Cristian días antes de su boda, pero él argumenta que no la ama y que se sintió presionado por Marilú, su ex suegra, para que se casara con su hija.

Usó a mi novio para complacerse | Irving encontró a su papá y a su novio teniendo relaciones. Raymundo dice que no estaba en sus cinco sentidos cuando estuvo con Kike, quien dice que no se le está tomando con seriedad su caso.

Mi mamá le coquetea a mi novio | Sharon asegura que su mamá le coquetea a Leonel, su novio. Janet, la prima de Sharon, sabe qué es lo que sucede entre Leonel y su suegra. Por su parte, Leonel asegura que su suegra es digna de admiración y respeto. ¿Será que las sospechas de Sharon son ciertas?

Quiero a mi mujer, no una muñeca sexual | Javier quiere tener intimidad con su pareja, pero ella queda exhausta de su negocio de arepas. Por eso, Eugenia le regaló una muñeca sexual, pero Javier ya no quiere utilizarla más. El hijo de Javier cuenta que su papá deja la muñeca en la sala y la empleada de Eugenia ha sorprendido a Javier encima de la muñeca.