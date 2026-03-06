David no encuentra trabajo para mantener a su esposa, quien se agasajó con su tío
Acusan a la esposa de David de agasajarse con su tío, pero David no sabe qué hacer pues él no tiene empleo y su familia la mantienen su mamá y su hermana.
David entra a la clínica de emociones muy molesto con su tío René, quien supuestamente agasajó a Margarita, esposa de David. David cuenta que tenía planes de terminar la carrera, pero en el camino conoció a Margarita y formaron una familia. Ahora, David no encuentra trabajo y los mantienen sus papás. La mamá de David sólo pide que entiendan a su hijo.