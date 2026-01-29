inklusion logo Sitio accesible
¡No está sola! Diego le muestra su apoyo total a Camila, su novia

Camila se entera de la verdad sobre su madre y Diego le deja claro que la apoyará en todo momento. ¿Tomarán acciones legales contra Irma y Lucero?

Acércate a Rocío

Diego, novio de Camila, llega a la clínica de emociones para mostrarle su apoyo y dejarle claro que no está sola. Asegura que, ahora que Camila sabe la verdad, la acompañará en todo momento. Diego ha sido acosado por la propia hermana de Camila, Lucero. ¿Diego y Camila deberían tomar acciones legales contra la hermana y la mamá de Camila?

