¿Realmente podrá perdonar la infidelidad de su esposa? Edgar no quiere que su familia se rompa

Edgar cuenta que su relación con Mónica siempre ha sido muy complicada, pues comenzaron muy jóvenes. Edgar detalla cómo la ha apoyado con dinero, además del ‘gasto’, para que pueda aprender a cortar el cabello; Mónica asegura que no le alcanza el dinero que le da. Edgar se enteró de la aventura de Mónica porque Eduardo la ha ido a buscar a su casa para cobrarle lo que ella le debe; revela que no es la primera vez que lo engaña su esposa y asegura que la ha perdonado por amor y por sus hijos. Acepta que su matrimonio ya estaba en crisis, pero ahora le están echando ganas para superar este momento. Cabe mencionar que, para Edgar, la amiga de Mónica es una muy mala influencia para Mónica, pues está seguro de que Ingrid la encubría para ver a Eduardo. Edgar advierte que hará lo que sea para que su familia no se rompa... ¿lo conseguirá?