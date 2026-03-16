¡Ernesto le exige a su compañera Diana que responda por lo que robó!

Ernesto, compañero de Diana, ha tenido que pagar por las veces que ella roba en la cafetería donde trabajan. Ernesto le exige a Diana que se haga responsable de sus acciones y advierte que su jefe piensa hacer justicia. Diana tendría que rendir cuentas en su trabajo y salirse de la casa de Lorena, mamá de su novio. ¿Enfrentará las consecuencias de sus actos?