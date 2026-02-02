inklusion logo Sitio accesible
¿Fernanda tiene que pagar por las ‘dependencias’ de su suegro?

¡Todo porque lo descubrió robando en su propia casa! Fernanda revela que, ahora que metieron a su suegro al anexo, su suegra quiere que ella pague los gastos.

Fernanda tiene tres hijos con Diego, hijo de Elena, y detalla cómo terminó viviendo con sus suegros por problemas económicos y cómo anexaron a su suegro, Daniel. Fernanda advierte que su suegra es una cínica porque quiere que mantenga a su marido con problemas de dependencias, quien además ya le ha robado. Fernanda confiesa que no vive con sus suegros por gusto, sino porque no tienen a dónde ir; sin embargo, advierte que no soportará más malos tratos. Con lágrimas en los ojos, Fernanda revela cómo su suegro le robó.

