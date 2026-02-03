¡Gracias, FUCAM! Nancy fue recibida para seguir su tratamiento contra el cáncer de mama

El pasado 13 de enero, Rocío Sánchez Azuara presentó el caso de Nancy, quien fue despojada de sus negocios de comida por su hijo y su nuera. Además de que esa penosa situación ya se resolvió, el FUCAM recibió a Nancy para que darle seguimiento a su tratamiento contra el cáncer de mama. ¡Aquí las imágenes de un logro más de la clínica de mociones!