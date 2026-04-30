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¿Anexó a su hermano por berrinchudo? Patricia llevó a su hermano a una supuesta clínica

Patricia mantuvo a su hermano Eduardo por 3 meses en una “clínica de rehabilitación”, donde él no recibió ninguna explicación del por qué estaba ahí.

Patricia tomó una drástica decisión al anexar a su hermano Eduardo por supuestamente tener un mal carácter y ser un berrinchudo, después escondió el dinero de él; sin embargo, ella dice que no robó, pues asegura que tiene el dinero y Eduardo lo puede usar cuando quiera. Los especialistas comentan que Patricia pudo haber cometido un crimen, pues la supuesta clínica donde estuvo Eduardo, no tenía lineamientos legales ni de salubridad.

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