¡Gemma estalla al enterarse que su ‘novio’ Moisés tiene pareja e hijo!

Gemma entra a la clínica de emociones tratando de mantener la calma, pues se acaba de enterar que Moisés tiene pareja e hijo. Moisés revela que a Gemma que salió con ella para satisfacer sus necesidades carnales. Gemma revela que espera un hijo de Moisés. ¿Qué decisiones tomarán a partir de ahora?