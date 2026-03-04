¡Gemma estalla al enterarse que su ‘novio’ Moisés tiene pareja e hijo!
Tras enterarse de que Moisés tiene hijo y pareja, Gemma explota y revela su verdad: tiene dos meses de embarazo de Moisés. ¿Qué decisión debe tomar?
Gemma entra a la clínica de emociones tratando de mantener la calma, pues se acaba de enterar que Moisés tiene pareja e hijo. Moisés revela que a Gemma que salió con ella para satisfacer sus necesidades carnales. Gemma revela que espera un hijo de Moisés. ¿Qué decisiones tomarán a partir de ahora?