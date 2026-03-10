uno nuevo
“Soy bien borracho, pero buen muchacho”, Gerson no pretende cambiar

Gerson pide que no lo juzguen por beber, pues él lleva dinero a su casa para la familia que él no quería tener. ¿Y por qué besa hombres cuando bebe?

Aunque Gerson ya cayó en ‘El Torito’ por andar en motocicleta, sin casco y tomado, no está dispuesto a cambiar, pues él trata de jugarse la vida para divertirse. Gerson no ve nada de malo en beber para divertirse, pues lo forzaron a ser padre muy joven y advierte que, mientras de dinero para su casa, nadie tiene derecho a juzgarlo cuando sale y con quién sale. Gerson asegura que no tiene intenciones de cambiar. Mientras Gerson trata de explicarle a su papá por qué besa a los hombres cuando bebe, Rocío revelará un hecho inadmisible.

