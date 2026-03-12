A Jessica le duele ver sufrir a su tía, a quien llama ‘mamá' porque ella la crio

Jessica, hija de Leticia, entra al foro de Acércate a Rocío y confiesa que no le gusta que su tía, a quien llama ‘mamá', sufra por culpa de Brenda y de la misma Leticia. ¿Será que Jessica le ayuda a su tía Sonia a cuidar y criar a los hijos de Brenda? Jessica tiene hijos y no ha repetido los errores que su mamá cometió con ella. Ahora, Leticia quisiera recuperar a sus nietos. ¿Jessica lo debería permitir?