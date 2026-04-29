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Verónica nunca estuvo de acuerdo con el préstamo a la hermana de Gustavo

El dinero era para su boda y la decisión casi le cuesta el matrimonio.

Verónica, esposa de Gustavo, dejó claro que nunca estuvo de acuerdo con que le prestara dinero a su hermana Esperanza, especialmente porque esos 10 mil pesos estaban destinados para su boda. La situación escaló tanto que incluso estuvo a punto de no casarse, generando una fuerte tensión en la relación. Ahora, con el dinero sin ser devuelto y sin una fecha clara de pago, el conflicto familiar sigue creciendo.

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