Esperanza pide tiempo para pagarle a su hermano el dinero de su boda

Esperanza finalmente dio la cara para explicar por qué no ha podido devolverle el dinero a su hermano Gustavo. Asegura que atraviesa por una situación complicada debido a sus múltiples gastos, por lo que le pide comprensión y tiempo para saldar la deuda. Sin embargo, la petición no llega en el mejor momento, ya que ese dinero estaba destinado para la boda de él, lo que ha generado tensión y molestia, especialmente con su esposa.