uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Se hace la digna para no pagar” | Programa 29 de abril del 2026

Ni el lazo familiar evitó el conflicto: ella pide tiempo, pero él sigue esperando su dinero.

Gustavo decidió ayudar a su hermana Esperanza prestándole dinero, pero la situación se ha complicado más de lo esperado. A pesar del vínculo familiar, ella no ha mostrado intención de devolverlo pronto, argumentando que enfrenta muchos gastos. Mientras tanto, él se mantiene a la espera, sin una fecha clara de pago y con la incertidumbre creciendo entre ambos.

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo