“Se hace la digna para no pagar” | Programa 29 de abril del 2026
Ni el lazo familiar evitó el conflicto: ella pide tiempo, pero él sigue esperando su dinero.
Gustavo decidió ayudar a su hermana Esperanza prestándole dinero, pero la situación se ha complicado más de lo esperado. A pesar del vínculo familiar, ella no ha mostrado intención de devolverlo pronto, argumentando que enfrenta muchos gastos. Mientras tanto, él se mantiene a la espera, sin una fecha clara de pago y con la incertidumbre creciendo entre ambos.