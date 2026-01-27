¡No se la va a acabar! Maribel le advierte a su consuegra que no se meta en la relación de Andros y Yessenia

Maribel jura que su hijo es una persona honrada y trabajadora, pero su consuegra le mete ideas a Yessenia para que lo deje. Maribel advierte que la suegra de su hijo ‘no se la va a acabar’ si se sigue metiendo con ellos. Aunque Maribel padece una compleja enfermedad que le impediría apoyarlos, no deja de abrirle los brazos a su hijo y a su nuera. ¿Hasta dónde llegarán Maribel y Andros?