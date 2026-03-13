¡Sólo eso le falta! La nuera de Miguel lo ‘atiende’ y ahora quiere que sea su mujer

¡Dalila aún no termina de procesar su duelo y su suegro ya quiere que sea su mujer! Miguel no ve problema en que su nuera se convierta en su mujer, pues su hijo ya no está, Miguel está sólo y mantiene a su nuera y a sus hijos; si ya vive en su casa, lo único que falta es que duerma en su cama. La esposa de Miguel lo dejó porque él era infiel y ahora lleva ocho años sin pareja, así que para satisfacer sus ‘necesidades’ se le ocurrió pedirle a su nuera que compartan cama.