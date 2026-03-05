¿Es la mala? Nancy delató a la infiel de su suegra y hubo consecuencias

¡Ahora resulta que Nancy es la mala del cuento sólo por decirle a su suegro que su esposa lo engaña con otro hombre! Y ahora, para desquitarse, la suegra de Nancy puso a su marido en su contra. Nancy niega categóricamente ser una chismosa por haber delatado a su suegra, quien no la trata bien desde que la conoció. Además de detallar cómo sorprendió a su suegra, revela que vive un infierno.