Nancy asegura ser testigo del maltrato que sufre su vecina. ¿Será?

Nancy, vecina de Alicia y Obed, entra a la clínica de emociones para aclarar por qué pasa tanto tiempo en casa de Alicia. Nancy asegura que ha sido testigo del maltrato que vive Alicia a manos de Obed. Ante la reacción de Obed, Alicia estalla y Rocío pone a Nancy en su lugar. ¿Nancy entenderá que podría enfrentar problemas legales?