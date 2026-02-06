¡Una pal gusto y otra pal gasto! Priscila revela que lleva meses saliendo Rubén, igual que Vania

Priscila llega a la clínica de emociones asegurando que Rubén es un hipócrita y revela que llevan saliendo durante meses. Ante la sorpresa, Vania le pide cuentas a Rubén, pero él no logra hilar palabras; también le reclama a Priscila por pasar las noches con Rubén. En la desesperación, Rubén se hinca ante Vania y le asegura que dejaría a todas por formalizar por ella. ¿Logrará convencerla?