Nos cambió por un hombre | Programa del 12 de noviembre 2025
TV Azteca
Leilani nunca le perdonará a su madre que, por tener a un hombre a su lado, las haya alejado de su vida a su hermana y a ella. Carmen dice que sólo les quería dar una familia, pero les resultó peor. Leilani ya no le cree a Carmen, su mamá, cuando dice que se preocupa por ellas. ¡Es demasiado tarde!
