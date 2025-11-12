inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Acércate a Rocío
Video

Nos cambió por un hombre | Programa del 12 de noviembre 2025

Leilani nunca le perdonará a su madre que, por tener a un hombre a su lado, las haya alejado de su vida; Carmen dice que sólo les quería dar una familia.

Acércate a Rocío
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Leilani nunca le perdonará a su madre que, por tener a un hombre a su lado, las haya alejado de su vida a su hermana y a ella. Carmen dice que sólo les quería dar una familia, pero les resultó peor. Leilani ya no le cree a Carmen, su mamá, cuando dice que se preocupa por ellas. ¡Es demasiado tarde!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×