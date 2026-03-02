Perdón, no quería lastimarte | Programa del 2 de marzo 2026 de Acércate a Rocío

La cuñada de Ángel lo responsabiliza de que ella se rompiera el tobillo, pero él asegura que no la única culpable fue ella misma. Según Rosario, si accidente sucedió por tratar de demostrar que Ángel le es infiel a su hermana porque lo ha visto en varias ocasiones con otras mujeres. Ángel revelará cuál es su verdadera fuente de ingresos, pero su padre no tardará en reaccionar.