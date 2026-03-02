¡Por andar de terca! Nancy está harta de las calumnias de su hermana
La hermana de Nancy terminó con el tobillo roto por tratar de demostrar que Ángel es infiel, pero para Nancy sólo es una terca que quiere arruinar su relación.
Nancy no entiende cómo su hermana llegó a tanto para demostrarle que es infiel y asegura que tiene una linda relación con Ángel y muchos planes a futuro. Ni Nancy ni nadie le pidió a su hermana que fuera de metiche con Ángel; ella solita se provocó que se le rompiera el tobillo. Y todo pasó por andar de terca con demostrar que Ángel no le conviene a Nancy. Ahora, le pide a su hermana que deje de molestarla y que, por su bien, perdone a Ángel.