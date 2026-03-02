¡Por andar de terca! Nancy está harta de las calumnias de su hermana

Nancy no entiende cómo su hermana llegó a tanto para demostrarle que es infiel y asegura que tiene una linda relación con Ángel y muchos planes a futuro. Ni Nancy ni nadie le pidió a su hermana que fuera de metiche con Ángel; ella solita se provocó que se le rompiera el tobillo. Y todo pasó por andar de terca con demostrar que Ángel no le conviene a Nancy. Ahora, le pide a su hermana que deje de molestarla y que, por su bien, perdone a Ángel.