El patrimonio de Juan está en riesgo por culpa de su hijo tranza

Juan acepta que siempre ha solapado a su hijo y, como consecuencia, su patrimonio está en riesgo por los negocios ilícitos que practica su hijo Ángel.

Juan se entera de que su patrimonio está en riesgo porque su hijo Ángel tiene negocios ilícitos de falsificación de documentos. Juan acepta que siempre ha solapado a Ángel, pero lo reprende fuerte en la clínica de emociones, pues Ángel también pone en peligro a su pareja Nancy. ¿Cómo puede hacer Juan para que su hijo mida las consecuencias de sus actos?

