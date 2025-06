Acepté ser el otro, pero ya no quiero | Programa del 4 de junio 2025

Los noviazgos virtuales han puesto de cabeza a Karina y a Erick, quien se quedó sin empleo por un descuido; además, aceptó ser el otro pero ‘la neta’ ya no quiere. Karina asegura tener novios virtuales para sacar adelante los gastos de la casa, pues Erick ya no quiere trabajar y Karina no piensa dejar un trabajo que le da para vivir dignamente y no le importa si a Erick no le parece.